Eisleben/MZ - Am 14. Juli 1993 machten die letzten Absolventen der Ingenieurschule für Maschinenbau und Elektrotechnik Eisleben auf eine Art und Weise von sich reden, die nicht allein in der Lutherstadt für viel Gesprächsstoff sorgte. Die jungen Leute veröffentlichten in der Mitteldeutschen Zeitung eine mit schwarzem Rand versehene Anzeige, deren Text manch einer in der Landesregierung als schallende Ohrfeige empfunden haben dürfte.