Der Bedarf an Hortbetreuung in Eisleben steigt seit Jahren kontinuierlich. Wie der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen und die Grundschulen die akute Not erst einmal gelindert haben.

Eisleben/MZ - In der Lutherstadt Eisleben herrscht seit Jahren akuter Mangel an Hortplätzen. „Die Nachfrage ist seit 2016 kontinuierlich angestiegen“, sagt Arwed Reichelt, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen, der an den vier kommunalen Grundschulen je einen Hort betreibt. Auch für das kommende Schuljahr gibt es bereits so viele Anmeldungen, dass lange zu befürchten war, dass viele Eltern keinen Hortplatz unmittelbar an der Schule bekommen werden.