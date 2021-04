AfD kritisiert Auftragsvergabe im Seegebiet

Röblingen

„Mangelhaftes Handeln“ und „fragwürdige Vergabepraxis“ - die Vorwürfe, die die AfD-Fraktionsvorsitzende Simone Träger in ihrer Pressemitteilung gegen die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land anbringt, lesen sich geharnischt. Eine Entschuldigung des Bürgermeisters Jürgen Ludwig fordert Träger ebenso wie einen Gemeinderatsbeschluss zu einer veränderten Vergabepraxis. Was war passiert? Das Rechnungsprüfungsamt nahm 2019 das Vergabewesen der Gemeinde unter die Lupe. Überprüft wurden die Jahre 2016 bis 2018. Bemängelt wurden in dem Prüfbericht beispielsweise „auffällig häufige Direktvergaben“. Ludwig begründete das damit, dass es sich bei den erwähnten Vergaben um Vergaben weit unter 25.000 Euro gehandelt habe, für die also eine bundes- oder gar europaweite Ausschreibung nicht vorgesehen sei.

Beispielsweise ging es dabei um den Kauf von Fässern, um Sand für den Spielplatz in Erdeborn oder auch um Malerarbeiten an der Grundschule. In der Hauptsatzung der Gemeinde sei geregelt wie mit solchen Kleinaufträgen zu verfahren ist. Und daran habe man sich auch strikt gehalten. Auch habe man sogar den Gemeinderat mit einbezogen. Überdies sei es bei allem Vergaben in der Gemeinde üblich, drei Angebote einzuholen. Wenn es sich dabei um Angebote aus dem Internet handele, dann auf elektronischem Weg. Als Reaktion auf die Kritik werde man sich nun im Amt zusätzlich eine Richtlinie geben, so Ludwig. (mz/Beate Thomashausen)