Abriss des Bergbaukrankenhauses in Eisleben soll im April beginnen - auch Sprengung vorgesehen

In der Kasseler Straße in Eisleben soll ein moderenes Pflegeheim entstehen. Schon bald sollen die Bagger anrücken, um das ehemalige Bergbaukrankenhaus abzureißen.

Das ehemalige Bergbaukrankenhaus in der Kasseler Straße in Eisleben.

Eisleben/MZ - Die Abrissarbeiten am ehemaligen Bergbaukrankenhaus in der Kasseler Straße in Eisleben rücken näher. Wie Thomas Krüger, Teil des Investorenteams, mitteilte, sollen sie voraussichtlich im Laufe des Aprils beginnen. Auf dem Gelände in Eisleben soll eine moderne Pflegeeinrichtung entstehen.