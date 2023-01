Ab wann der Eigenbetrieb Märkte der Lutherstadt Eisleben Gewinne erzielen will

Symbolfoto - Die Eisleber Wiese ist eines der größten Volksfeste in Mitteldeutschland und wird vom Eigenbetrieb Märkte in Eisleben organisiert.

Eisleben/MZ - Nach den schwierigen Corona-Jahren will der Eigenbetrieb Märkte der Lutherstadt Eisleben in diesem und dem nächsten Jahr wieder ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen. Das sieht der Wirtschaftsplan vor, dem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt hat.