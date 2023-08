Die A38 wird vom 14. bis 18. August zwischen den Anschlussstellen Eisleben und Allstedt in der Zeit von 19 bis 6 Uhr gesperrt.

A38 zwischen Eisleben und Allstedt an vier Nächten im August gesperrt

Eisleben/Allstedt/MZ - In den Nächten vom 14. August bis 18. August wird jeweils von 19 bis 6 Uhr die Richtungsfahrbahn Göttingen der Südharzautobahn (A 38) zwischen den Anschlussstellen Eisleben und Allstedt gesperrt. Grund sind punktuelle Reparaturarbeiten an den dort verlegten Betonplatten, teilte die in Halle ansässige Niederlassung Ost der Autobahn GmbH mit.

Aufgrund der Schäden besteht in dem Bereich seit längerem ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde. Der Verkehr wird während Sperrzeit ab der Auffahrt Eisleben über die Bedarfsumleitung U 16 bis zur Autobahnanschlussstelle Sangerhausen-Süd geführt.

„Es ist besser, die Arbeiten in den Ferien durchzuführen, als außerhalb“, sagte Tino Möhring, der Sprecher der Autobahn GmbH. Um den Verkehr nicht allzu sehr zu behindern, werde aber nachts gearbeitet.