So langsam mausern sich die Museen auch hierzulande. In Luthers Sterbehaus – auch wenn die Bezeichnung für Kinder etwas unwirklich klingt – in Eisleben und in Luthers Elternhaus in Mansfeld gibt es nicht nur, aber natürlich auch in den Ferien schon jede Menge Mitmachangebote für Kinder und dafür sogar eine ganz besondere Ausstellung. Das wiederum macht es für Eltern viel reizvoller, ihren Nachwuchs ins Museum zu locken.

1. Der Süße See geht immer

Der Süße See ist nicht nur im Sommer ein lohnendes Ausflugsziel. Foto: Maik Schumann

Wer einen Ausflug an den Süßen See plant, der bekommt das Komplettprogramm: Man kann Rad fahren, sich auch kulinarisch verwöhnen lassen, einfach nur spazieren gehen, Enten füttern oder die Seele baumeln lassen. Bestenfalls regnet es nicht an dem Tag, an dem Sie den Ausflug planen.

Der Süße See befindet sich verkehrsgünstig direkt an der B 80 östlich von Eisleben im Mansfelder Land und liegt an den Ortschaften Seeburg, Lüttchendorf und Aseleben.

2. Tierische Erlebnisse für alle

In Walbeck erlebt man viele heimische Tiere hautnah. Foto: Jürgen Lukaschek

Tiere, ein Spielplatz, ein Kiosk – mehr braucht es nicht für einen erfüllten Familienausflug. Und der kann direkt in den Hettstedter Ortsteil Walbeck führen, wo es im Walbecker Tierpark all das gibt.

Zugegeben, es ist nicht der ganz große Zoo-Aufschlag, den die Besucher geboten bekommen. Aber dafür fährt man nach Halle oder Leipzig.

In Walbeck erlebt man viele heimische Tiere hautnah, kann zusehen, wie sie vom Fachpersonal betreut werden und den Tiernachwuchs dabei beobachten, wie er selbst beobachtet.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder zahlen 1 Euro

3. Über 100 und noch auf Tour

Die Wipperliese gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Foto: T. Hartmann

Eine Zugfahrt ist für die meisten Kinder heutzutage etwas Besonderes. Eine Fahrt mit der Wipperliese könnte deshalb zum absoluten Ferienhöhepunkt werden.

Wichtig zu wissen: Die Wipperliese fährt nur mittwochs, samstags und sonntags. Und zwar von Klostermansfeld nach Wippra und wieder zurück.

Die Wipperliese versüßt Kindern die Herbstferien und pendelt am 10. und 11. Oktober 2024 zwischen Sangerhausen und Wippra.

Eine Idee: Die Wipperliese als Anreisemöglichkeit für den Funpark Wipperia nutzen. Die Wipperliese gibt es übrigens schon seit mehr als 100 Jahren.

Preise: Erwachsene zahlen für die ganze Strecke 4,50 Euro, Kinder von 7 bis 14 Jahren zahlen 1,50 und jüngere Kinder fahren umsonst

4. Museum zum Mitmachen

Wissenswertes über den Reformator Martin Luther Foto: Heiko Rebsch/dpa

Kann man den Ausgang der Geschichte beeinflussen? Man kann es ja mal versuchen, und zwar in der Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“, die sowohl in Luthers Sterbehaus in Eisleben als auch in seinem Elternhaus in Mansfeld läuft.

Die Frage ist: Wie hätte man sich selbst entschieden, wenn man Fürst, Äbtissin, Bürgerin oder „gemeiner Mann“ gewesen wäre? Klingt spannend! Auf alle Fälle haben die Luthermuseen mehr zu bieten als nur Exponate zum Anschauen.

Die Luthermuseen bieten an allen drei Standorten - Mansfeld, Eisleben und Wittenberg - kreative Mitmachangebote in den Herbstferien an.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder von 6 bis 18 Jahren zahlen 2,50 Euro

5. Mit den Alpakas auf Tour

Flauschige Herbstferien mit Alpakas Foto: Swen Pförtner/dpa

Flauschig und niedlich sehen sie aus: Alpakas. Auf dem Gut in Bösenburg (Bösenburg ist ein Ortsteil der Gerbstedter Ortschaft Rottelsdorf) kann man die Tiere, die aus den südamerikanischen Anden stammen, besuchen und sogar gemeinsam mit ihnen wandern.

Dazu muss man sich allerdings anmelden, es gibt da verschiedene Optionen, auch Familienwanderungen werden angeboten. Auf dem Gut ist auch noch viel mehr im Angebot, auf der Homepage kann man fündig werden und sich für alles auch anmelden.

In den Herbstferien können Mädchen im Alter von 7 bis 14 Jahren mit und ohne Übernachtung Reitferien erleben.

Öffnungszeiten: Das Büro ist von 8 bis 18 Uhr besetzt

Preise: zum Beispiel für 4-tägige Reitferien mit Übernachtung 400 Euro

6. Minis auch für Minis gemacht

Der Gerbstedter Burgenwanderweg ist weltweit einzigartig. Foto: Jürgen Lukaschek

So eine Burgenwanderung ist für kleine Kinder noch nichts. Anders die in und von der Stadt Gerbstedt angepriesene Burgenwanderung. Die ist nämlich „weltweit einzigartig“, wie die Stadt auf ihrer Homepage schreibt.

Die gesamte Stadt ist ein einziges Freiluftmuseum, wo es einiges zu entdecken gibt. Der Gerbstedter Günther Beinert hat in jahrzehntelanger liebevoller Arbeit viele Burgen und Schlösser nach deren großen Vorbildern erschaffen, auch Fantasiemodelle, die man auf einer Tour durch Gerbstedt entdecken kann.