57-Jähriger begeht Fahrerflucht nach Unfall in Eisleben - Zeuge merkt sich das Kennzeichen

Am Montagmorgen hat ein Autofahrer nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw rechtswidrig den Unfallort verlassen. Dank Zeugen konnte er gestellt werden.

Eisleben/MZ - Dank eines Zeugen konnte die Polizei einen 57-Jährigen Pkw-Fahrer stellen, der am Montagmorgen einen Unfall in Eisleben verursacht und anschließend den Tatort pflichtwidrig verlassen hatte. Beim Ausparken in der Hernerstraße war dem Mann mit dem Wagen einer 37-Jährigen kollidiert.

Der Zeuge übergab der Frau das Kennzeichen und eine Beschreibung das Unfallflüchtigen, womit diese zur Polizei ging. Beamte fanden den Fahrer in seiner Wohnung und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.