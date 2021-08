53-Jähriger in Eisleben von schwarz maskierter Person geschlagen und ausgeraubt

Eisleben/MZ - Die Kripo ermittelt nach einem brutalen Vorfall am Wolferöder Weg in Eisleben. Dort ist am Donnerstagabend ein 53-jähriger Mann überfallen worden, der auf dem dortigen Gehweg unterwegs war. Kurz vor 22 Uhr sei eine schwarz maskierte Person aus der Dunkelheit gekommen, habe auf das Opfer eingeschlagen und ihm etwas über den Kopf geworfen, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige sei gestürzt. Danach wurden dem Mann die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren geraubt. Das Opfer kam schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus in Hettstedt. Die Polizei leitete nach Bekanntwerden des Vorfalls eine Fahndung ein. Die verlief bislang ergebnislos.