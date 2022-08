50 Feuerwehrleute bei Feuer in Oberrissdorf an einem Hang im Einsatz

Oberrissdorf/MZ - Zu einem Einsatz in Oberrissdorf wurde die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr gerufen. In der Straße Am Hang in dem kleinen Ort brannte tatsächlich ein Hang, der mit Büschen und Bäumen bepflanzt ist. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Im Einsatz waren dort 50 Feuerwehrleute aus Oberrissdorf, Eisleben, Volkstedt und Helfta.