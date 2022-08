46-Jähriger mit Schnittwunden - zwei heftige Prügeleien in Eisleben.

In der Nacht zu Samstag muss die Polizei an zwei Stellen in Eisleben zu eskalierten Streitereien ausrücken.

Die Polizei musste in Eisleben zweimal in Fällen von Körperverletzung eingreifen.

Eisleben. - Gleich zweimal ist in der Nacht zu Samstag in Eisleben die Polizei zu Prügeleien gerufen worden. Gegen 21.15 Uhr waren sich zunächst zwei Männer in der Straße des Aufbaus in die Haare geraten. Dabei habe ein 46-Jähriger mehrere Schnittverletzungen erlitten und sei zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus nach Halle (Saale) gebracht worden, heißt es von der dortigen Polizeiinspektion.