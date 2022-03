37-Jähriger in Eisleben mit Platzwunde im Gesicht aufgefunden - Supermarktmitarbeiter alarmieren Rettungskräfte

Eisleben/MZ - Am Montagabend ist ein 37-Jähriger in Eisleben mit Platzwunde im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht worden. Mitarbeiter eines Supermarktes in der Magdeburger Straße hatten die Rettungskräfte alarmiert, als der betrunkene Mann um Hilfe bat. Wie der 37-Jährige, der zuvor mit weiteren Personen im Bereich der Laderampe des Marktes trank, sich verletzte, ist nicht bekannt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wendet sich unter der Rufnummer 03475/670293 an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz.