30 Wünsche gehen anlässlich des Geburtstages der Lebenshilfe Mansfelder Land auf Reisen

Die Fördergruppe in Klostermansfeld lässt bunte Ballons zum Frühlingsfest steigen.

Der Wind stand günstig. Die Ballons mit den Jubiläumswünschen zogen schnell über die Einrichtung in Klostermansfeld hinweg.

Klostermansfeld/MZ - Fliegt kein Ballon zu zeitig los? Die Aufregung in Klostermansfeld war groß. Doch am Ende verlief alles wie geplant: An den 30 bunten Ballons, die die Frauen und Männer von der Fördergruppe und der heilpädagogischen Frühförderung der Mitteldeutschen Wohn- und Betreuungsstätten gGmbH zum Frühlingsfest auf die Reise schickten, hingen Grußbotschaften wie Frieden und Glück.