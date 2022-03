19-jähriger Ladendieb verletzt Polizist bei Festnahme in Eisleben

Ein 19-Jähriger wurde in Eisleben beim Diebstahl von Kosmetikartikeln erwischt. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Eisleben/MZ - Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebes in Eisleben ist ein Polizist von diesem verletzt worden. Der 19-Jährige soll gemeinsam mit drei weiteren Personen Kosmetikartikel im Wert von rund 360 Euro aus einem Geschäft am Markt gestohlen haben. Vor Ort wurde auch eine 17-jährige Mittäterin angetroffen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben, so die Polizei.