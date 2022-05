18-Jähriger rettet schlafenden 17-Jährigen in Eisleben

Eisleben/MZ - Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag in Eisleben vermutlich einem Jugendlichen das Leben gerettet, zumindest Schlimmeres verhindert. Der junge Mann (17) lag - so die Polizei - mitten auf der Kasseler Straße in der Lutherstadt, direkt hinter ein Kurve. Der 18-Jährige holte den 17-Jährigen aus der Gefahrenzone und alarmierte die Polizei. Der Gerettete war, wie sich dann herausstellte, von einer Feier gekommen und alkoholisiert. Er wollte nach eigenen Angaben eine „Pause“ einlegen. Nach der Aktion bedankte er sich bei dem Helfer und wurde nach Hause begleitet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<