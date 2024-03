Eisleben/MZ. - Glimpflich ist ein Streit am Mittwochabend in Eisleben ausgegangen. In der August-Bebel-Straße hatten sich zwei junge Männer zunächst eine lautstarke Auseinandersetzung geliefert, in deren Folge ein 17-Jähriger ein Messer geholt und seinem Gegenüber gedroht habe, teilt die Polizei mit. Ursache für den Streit war ruhestörender Lärm. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.