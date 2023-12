Seine erste Feuerprobe hat der restaurierte Kaminofen in der Dorfkirche in Krössuln bereits bestanden. Wann er wieder lodern soll.

Ehrenämtler restaurieren historischen Ofen in Krössulner Dorfkirche

Gottesdienst an Weihnachten

Die Kirche in Krössuln jetzt wieder einen funktionierenden Ofen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Krössuln - Rote Nasen, kalte Füße und klamme Hände – Weihnachtsgottesdienste in der Kirche können bei frostigen Temperaturen eine ungemütliche Sache sein. Doch damit ist jetzt Schluss in Krössuln. Denn eine ehrenamtlich engagierte Gruppe aus der Teucherner Ortschaft, die sich für den Erhalt der Kirche einsetzt, hat jetzt den historischen Ofen in dem Gotteshaus wieder auf Vordermann gebracht.