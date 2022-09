Zwischen Futterküche und Wissensquiz - Tierpark Dessau bittet zum großen Tierparkfest

Das Tierparkfest in Dessau steht es. Es steht unter dem Motto „Gesundheit und Ernährung“. Was alles vorbereitet ist.

Dessau/MZ - Das große Dessau-Tierparkfest steht am kommenden Wochenende wieder ins Haus. Am Sonnabend und Sonntag öffnen sich die Tore der städtischen Einrichtung in der Querallee neben dem Georgengarten von 10 bis 18 Uhr unter dem Motto „Gesundheit und Ernährung“. Für Jahreskarteninhaber gibt es einen Expresseingang am Tor1, dem Nachtausgang des Tierparks.

Stadt, Tierparkteam und zahlreiche Unterstützer haben auf dem weitläufigen Areal wieder viel für die Besucher vorbereitet. Riesenrutsche, Hüpfburg und Co. werden wohl alle die Kinderherzen höher schlagen lassen. Mit dabei sind die AOK-Sachsen-Anhalt, der dm-Drogeriemarkt, das AktiVital Dessau und UNICEF Dessau-Roßlau, die sich spielerisch rund um das Motto „Gesundheit und Ernährung“ präsentieren.

Mehrmals am Tag bietet der Tierpark Dessau am Wochenende themenbezogene Führungen an

Ebenso bietet der Tierpark mehrmals am Tag kostenfrei themenbezogene Führungen durch den Tierpark Dessau an. Ein besonderes Highlight ist der exklusive Blick in die Futterküche. Die Führungen beginnen jeweils um 11, 13 und 16 Uhr.

Auch in diesem Jahr darf das kunterbunte Bühnenprogramm nicht fehlen, teilt die Stadt mit. Am Samstag und auch Sonntag stellen Dessauer Vereine und Künstler ihre Talente bei Präsentationen unter Beweis.

Zweimal am Tag präsentieren Zootierpfleger auf der Bühne dem Publikum eine besonders interessante Tierart, die in Dessau lebt.

Der Förderverein des Tierpaks bietet wieder kleine Tierparksouvenirs an

Der Förderverein „Tierparkfreunde Dessau e.V.“ hat neben seinem Verkaufsstand mit Tierparksouvenirs ein Tierparkquiz im Programm. Die Gewinnauslosung findet an beiden Tagen um 16.45 Uhr auf der Bühne statt.

Auch das Mausoleum ist an beiden Tagen von 11 bis 15 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Jugendbauhütte freut sich auf viele neugierige Besucher.

Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt. Mit Bratwurst, Suppe, Süßem oder Deftigen wird jeder Bauch gefüllt. Aufgrund der Corona-Situation gilt in allen Gebäuden (Terrarium, Kuhstall und den sanitären Anlagen) die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasenschutz.