Zweites Schloss am Rad - 81-Jährige braucht in Dessau die Hilfe der Polizei

Dessau/MZ - - Die Hilfe der Polizei brauchte eine 81-jährige Frau am Montag in Dessau. Die Seniorin hatte ihr Fahrrad am Vormittag in der Franzstraße angeschlossen und war dann in das dortige Einkaufscenter gegangen. Als sie zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, war es noch da.

Die Seniorin musste aber feststellen, dass ein zusätzliches fremdes Schloss ihr Fahrrad sicherte. Das fremde Schloss wurde durch die Polizeibeamten entfernt - und die 81-jährige Dessauerin konnte ihren Weg fortsetzen.