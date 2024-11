Bundesgartenschau 2035 Zweites Bürgerforum in der Marienkirche Dessau: Große Fragerunde zur Buga vor Bürgerentscheid

Zum zweiten Bürgerforum hatte am Mittwoch Oberbürgermeister Robert Reck in die Marienkirche eingeladen und Befürworter mitgebracht. Was sie sagen, warum die Buga 20235 in Dessau-Roßlau stattfinden soll, und welche Bedenken Bürger haben.