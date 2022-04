Zweiter Brand in zwei Wochen - Flammen in Dachstuhl in der Großen Marktstraße in Roßlau

Roßlau/MZ - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat in der Großen Marktstraße in Roßlau ein Dachstuhl gebrannt. Das hat die Feuerwehr am Donnerstag mitgeteilt. Die Alarmierung erfolgte am Mittwoch gegen 18.40 Uhr. Im Dachstuhl des Hauses brannten erneut Unrat und Papier.

Zur Löschung des Brandes musste nach Angaben der Feuerwehr ein Teil des Daches aufgenommen werden, um an die Glutnester heranzukommen. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Roßlau und Streetz mit 35 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen.