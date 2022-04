Zweitägiges Spektakel für Mittelalter-Fans vor historischer Kulisse in Dessau-Roßlau

Rosslau/MZ - Zu neuem Leben erwacht das Mittelalter am Sonnabend und Sonntag auf der Roßlauer Wasserburg. Jeweils ab 11 Uhr entführen Musikanten, Ritter, Gaukler, Handwerker und Händler die Besucher in längst vergessene Zeiten. Die Veranstalter der Firma Coex aus Cottbus organisieren am 30.April und 1. Mai vor historischer Kulisse ein Mittelalterspektakel mit Walpurgisfest und Ritterturnier.