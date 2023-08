745 Abc-Schützen fiebern ihrer Einschulung am 19. August entgegen.

Zwei Wochen vor dem Ferienende ist in Dessau-Roßlau alles bereit für den Schulstart

Das Schuljahr 2023/24 steht in den Startlöchern

745 Abc-Schützen werden in den Dessau-Roßlauer Grundschulen in diesem Jahr eingeschult.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. In zwei Wochen, am 17. August, beginnt in Dessau-Roßlau für 7.204 Mädchen und Jungen das neue Schuljahr.