Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall in Dessau - 16.000 Euro Schaden

Dessau/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in der Hermann-Köhl-Straße sind am Dienstag zwei Personen schwer verletzt worden. Um 17 Uhr wollte eine 60-jährige Autofahrerin nach links in die Ziebigker Straße einbiegen, als ein hinter ihr fahrender 32-jähriger Autofahrer in ihr Heck krachte.

Beide Autofahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.