Zwei Polizisten in Dessau verletzt - Harley-Fahrer im Krankenhaus - 46.000 Euro Gesamtschaden

Bei dem schweren Unfall mit einem Streifenwagen in der Mannheimer Straße in Dessau sind am Dienstag zwei Polizisten und ein Skoda-Fahrer leicht verletzt worden.

Der Polizeiwagen war gegen 15.20 Uhr auf dem Weg zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad auf der Mannheimer Straße unterwegs. Dort kam es zu einem Rückstau. Der 25-jährige Fahrer des Polizeiwagens wollte mit Blaulicht und Sirene an den stehenden Autos vorbeifahren. In dem Moment bog ein 52-jähriger Skoda-Fahrer nach links auf das Gelände des dortigen Skoda-Autohauses. Es kam zur Kollision.

Die beiden Polizisten im Wagen - 25 und 35 Jahre alt - und der 52-Jährige Fahrer des Skoda mussten leicht verletzt in das Städtische Klinikum gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf jeweils 15.500 Euro geschätzt. Den Unfall mit dem Motorradfahrer mussten Kollegen aufnehmen.

Dieser Unfall hatte sich gegen 15.05 Uhr an der Mannheimer Straße, Kreuzung Schlagbreite, ereignet. Dort war ein 65-jähriger BMW-Fahrer aus Richtung Schlagbreite gekommen und wollte nach links in die Mannheimer Straße abbiegen. Aufgrund eines abbiegenden Busses hatte der Mann nach eigener Aussage aber keine freie Sicht in die Straße und fuhr langsam in die Kreuzung ein. Dabei übersah er einen 48-jährigen Harley-Davidson-Fahrer. Dieser war in Richtung Weststraße unterwegs.

Der Mann versuchte noch mit einer Gefahrenbremsung die Kollision zu verhindern. Dabei stürzte er jedoch und verletzte sich schwer. Das Krad rutschte über den Asphalt in den BMW. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme war die Mannheimer Straße gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.