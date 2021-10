Zwei Personen verletzt: Ausweichmavoner geht schief

Mühlstedt/Thiessen/MZ - Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag zwischen Mühlstedt und Thießen leicht verletzt worden. Sie mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Wie die Polizei berichtete, befuhr das Fahrzeug die Landstraße in Richtung Thießen. Die 44-jährige Beifahrerin sah am Straßenrand einen Fasan sitzen. Der 45-jährige Fahrzeugführer wollte dem Tier daraufhin ausweichen und bremste seinen Wagen ab. Aufgrund der einseitig nassen Fahrbahn und das Fehlen des ABS-Systems im Fahrzeug drehte sich das Auto und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung an einer Brücke zum Stehen. Der Sachschaden am Fahrzeug ist noch nicht ermittelt. Symbolbild: DPA