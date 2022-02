Zwei Paare haben sich am 22.02.2022 in Dessau das Ja-Wort gegeben

Dessau-Rosslau/MZ/AGE - Zwei Paare haben sich am 22.02.2022 und damit am gestrigen Dienstag im Dessauer Standesamt das Ja-Wort gegeben. Damit dürfte feststehen, dass das magische Datum, das andernorts viel mehr genutzt wurde, in Dessau-Roßlau nicht der 22. Februar ist, sondern die Paare vielmehr Ostern oder Pfingsten zum Heiraten bevorzugen.

Da nämlich verzeichnet das hiesige Standesamt schon jetzt wesentlich mehr Anmeldungen und außerdem eröffnen sich im Frühjahr in den Außenstellen des Standesamtes viel mehr Möglichkeiten. Man kann beispielsweise im Schloss Luisium sehr romantisch „Ja“ zueinander sagen. Das Ambiente wissen Brautpaare trotz eines Aufpreises von 300 Euro allemal zu schätzen. Ostersamstag, 16.April, und auch der Samstag nach Christi-Himmelfahrt, 28.Mai, sind die Heiratstermine im Luisium bereits ausgebucht, vermeldet das Standesamt auf MZ-Nachfrage. Es seien generell in diesem Schlösschen fürs Heiraten im Frühjahr nur noch vereinzelt Termine zu haben.

Das Ambiente im Park von Waldersee ist wunderschön. Da kann das Dessauer Rathaus nicht mithalten. Auch, wenn den Heiratswilligen dort ein Privileg gewährt wird: Sie und ihre Gäste dürfen durch das altehrwürdige Portal zum Standesamt und werden auf der Treppe vom Standesbeamten begrüßt und ins Eheschließungszimmer geleitet. Alle anderen Besucher müssen das Bürgerbüro als Eingangspforte nutzen. Das befindet sich an der anderen Giebelseite des Rathauses. Heiraten in Dessau-Roßlau ist an drei Standorten möglich. Zum einen im Rathaus oder im Luisium. Auch in der Roßlauer Ölmühle kann man auch Wunsch heiraten. Im Moment aber ist die historische Mühle, die als Freizeitzentrum genutzt wird, wegen Bauarbeiten geschlossen.

Wer Heiraten will, der kann das in Dessau recht schnell - so man die erforderlichen Unterlagen parat hat und so die rechtlichen Voraussetzungen für eine Eheschließung erfüllt sind. Erfragen kann man das bei den Standesbeamten der Stadtverwaltung.