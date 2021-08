Zwei neue Infektionen am Donnerstag gemeldet - Betroffene Frauen sind ungeimpft

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau hat es auch am Donnerstag wieder zwei Corona-Fälle gegeben. Das hat das Gesundheitsamt der Stadt mitgeteilt. Betroffen sind zwei Frauen im Alter von 57 und 39 Jahren, die beide bislang ungeimpft sind. Mit den beiden neuen Fällen erhöht sich die Dessau-Roßlauer Gesamtzahl der Corona-Infizierten auf 3.315.

Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt Dessau-Roßlau wurde vom Robert-Koch-Institut mit 7,5 angegeben. Im benachbarten Anhalt-Bitterfeld ist der Wert schon wieder zweistellig. Allein am Donnerstag wurden acht neue Infektionen gemeldet - so viele wie seit Wochen nicht an einem Tag.