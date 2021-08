Zwei neue Corona-Fälle am Dienstag - Stadt wird Impfzentrum in der Anhalt-Arena schließen

Dessau-Roßlau/MZ - - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Dienstag zwei weitere Coronafälle gemeldet. Es handelt sich um zwei Frauen im Altern von 15 und 23 Jahren, die als Kontaktpersonen zu bereits positiv getesteten Personen ermittelt wurden. Die aktuelle Inzidenz für Dessau-Roßlau liegt laut Robert-Koch-Institut bei 12,6 und damit wieder knapp unter dem Sachsen-Anhalt-Schnitt von 15,8.

Zudem gibt es neue Informationen in Sachen Impfzentrum der Stadt in der Anhalt-Arena. Dieses arbeitet in der gewohnten Form noch bis zum 24. September. Dann wird es geschlossen. Wie das Impfen ab dem 27. September in Dessau-Roßlau organisiert sein wird, darüber will die Stadtverwaltung rechtzeitig vorher informieren.