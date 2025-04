Der Brand von Müllbehältern hat am Samstagabend, 5. April, Feuerwehr und Polizei in Roßlau beschäftigt.

Zwei Müllebehälter brennen in Roßlau - Feuer erfasst Holzkiste und angrenzende Hecke

Einsatz am Sonnabend

Die Feuerwehr war in Roßlau gefordert.

Roßlau/MZ. - Der Brand von zwei Müllbehältern hat am Samstagabend, 5. April, Feuerwehr und Polizei in Roßlau beschäftigt. Das Feuer war der Rettungsleitstelle gegen 17.10 Uhr gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten an einem gewerblich genutzten Objekt in der Magdeburger Straße in Roßlau bestätigte sich die Meldung. Die zwei brennenden Müllgroßbehälter hatten schon eine Holzkiste sowie eine auf dem Nachbargrundstück angrenzende Hecke erfasst. Einsatzkräfte der Roßlauer Feuerwehr hatten das Feuer dann aber löschen können.

Den entstandenen Schaden schätzten die eingesetzten Polizeibeamten auf circa 1.500 Euro. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren zur Ermittlung der Brandursache eingeleitet. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.