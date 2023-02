Taten am Sonnabend und am Montag Zwei Männer überfallen zwei Supermärkte in Dessau - Kunde wird am Kopf verletzt

In Dessau haben zwei junge Männer am Sonnabend und am Montag zwei Supermärkte überfallen. Da die Begehungsweise und die Personenbeschreibungen ähnlich sind, gehen die Ermittler von einem Zusammenhang aus.