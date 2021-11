Zwei Corona-Fälle beim DRHV, weitere Spieler mit Symptomen - Spiel in Hüttenberg abgesagt

Dessau-Roßlau/MZ - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Freitag zwei Corona-Fälle bestätigt und in Abstimmung mit der Handball Bundesliga das Sonnabend-Spiel beim TV Hüttenberg kurzfristig abgesagt. Positiv getestet wurden ein Spieler und eine Person aus dem Mannschaftsumfeld. Beide weisen Symptome auf und befinden sich nach Angaben des Vereins in häuslicher Quarantäne. Weitere Spieler sind symptomatisch.

„Das ist gerade keine einfache Zeit für uns alle, jedoch steht über dem Großen und Ganzen die Gesundheit aller. Deshalb haben wir uns beraten und entschieden, das Spiel vorsorglich abzusagen“, wird DRHV-Geschäftsführer Sebastian Glock zitiert.

Sobald ein Nachholtermin feststeht, will der Verein darüber informieren - ebenso über mögliche Auswirkungen auf die kommenden Begegnungen. Am Mittwoch, 1. Dezember, steht das Heimspiel gegen Tusem Essen an.