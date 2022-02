Zwei Autos in Dessau gestohlen - Ford und Audi waren sechs und neun Jahre alt

Dessau-Rosslau/MZ/AGE - Die Polizei in Dessau-Roßlau hat nach zwei Pkw-Diebstählen am Wochenende Fahndungsmaßnahmen nach den Fahrzeugen ausgelöst.

Am Samstag haben unbekannte Täter sowohl im Stadtteil Mildensee als auch in Haideburg Autos entwendet. In einem Fall handelt es sich um einen sechs Jahre alten schwarzen Ford, der in Mildensee auf einer Grundstückseinfahrt geparkt war. Er muss laut Polizei am Sonnabend zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr, gestohlen worden sein. Der Schaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag ist auch im Ortsteil Haideburg ein Pkw gestohlen worden. Dabei handelt es sich um einen neun Jahre alten grauen Audi. Auch dieser Wagen war in einer Grundstückseinfahrt abgeparkt, berichtete das Polizeirevier. Der Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.