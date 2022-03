Zwei Auffahrunfälle mit sechs Autos in Dessau - Betrunkener Skoda-Fahrer flüchtet

Dessau/MZ - Bei einem schweren Auffahrunfall in der Dessauer Antoinettenstraße ist am Montagabend ein 37-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt und wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 37-jähriger Citroën-Fahrer kurz nach 19 Uhr die Antoinettenstraße aus Richtung Puschkinallee in Richtung Roßlauer Allee befahren. Auf der Bahnhofsbrücke musste das Auto verkehrsbedingt stoppen. Ein hinter ihm fahrender Toyota einer 39-jährigen Fahrerin hielt ebenfalls an. Der nachfolgende 42-jährige Fahrer eines Skoda bemerkte das allerdings zu spät, fuhr auf und schob den Toyota auf den Citroën. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Citroën-Fahrer leicht verletzt.

Der Fahrer des Skoda flüchtete vom Unfallort. Wenig später an seinem Zuhause angetroffen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,53 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Sachschaden an den drei Autos beträgt etwa 14.000 Euro.

Gegen 19.15 Uhr krachte es in der Antoinettenstraße erneut. Die 55-jährige Fahrerin eines Renault hatte auf der Bahnhofsbrücke wegen des Auffahrunfalls anhalten müssen. Eine ihr folgende 40-jährige Fahrerin eines Alfa stoppte ebenfalls. Diesmal fuhr eine 19-Jährige mit ihrem BMW auf und schob den Alfa auf den Renault. Verletzt wurde dieses Mal niemand. Den entstandenen Sachschaden gab die Polizei mit etwa 4.000 Euro an.