Stadtentwicklung Zwangsumzüge für die Zukunft - Das plant die Wohnungsgenossenschaft Dessau in der Muldstraße

Der Schock saß tief. Die Wohnungsgenossenschaft Dessau hat langjährigen Mietern in der Muld- und Friederikenstraße in Dessau die Wohnungen gekündigt. Grund: Die Ecke am Stadteingang Ost soll mittelfristig neu bebaut werden. Was geplant ist.