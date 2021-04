Zustand von Radler ist unklar - Unfallstelle war mit Gitter gesichert

Dessau - Nach dem schweren Bahnunfall, bei dem am Freitagabend ein Radfahrer von einem Zug der Dessau-Wörlitzer-Eisenbahn erfasst wurde, steht dessen Identität nun fest. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 35-jährigen Dessauer. Er war am Freitag kurz vor 21 Uhr an einem unbeschrankten, aber mit einem Gitter gesicherten Bahnübergang von dem Zug erfasst worden. Wie es dem Mann geht, konnte die Polizei auf MZ-Anfrage nicht sagen.

Einem Sprecher der Dessauer Stadtwerke, die die Bahn betreiben, zufolge, handelt es sich nicht um einen Unfallschwerpunkt. Zudem sei das Gitter bewusst angebracht, um Radfahrer zum Absteigen zu zwingen. Der Zug war bis auf den Lokführer leer und auf der letzten Fahrt des Tages.