Dessau-Rosslau/MZ. - Mit einem breiten Bündnis aus Kirche, Gewerkschaft, Parteien und vielen engagierten Menschen in der Stadt hat das Netzwerk „Gelebte Demokratie“ für den bevorstehenden Mittwoch zu einer Protestkundgebung in die Dessauer Innenstadt aufgerufen.

„Wir gehen mit einem großen zivilgesellschaftlichen Bündnis für Toleranz und Vielfalt auf die Straße und stehen zusammen gegen Rechts“, so heißt es in dem Aufruf an die Bürger der Doppelstadt. Die Veranstaltung ist eine weitere Reaktion auf das Treffen rechtsextremer Gruppen - unter ihnen AfD Politiker - in Potsdam, die die Vertreibung von Millionen Deutscher mit Migrationshintergrund geplant hatten.

Das Netzwerk schreibt: „Nie wieder ist genau jetzt“ und bittet am Mittwoch, 24. Januar, 17 Uhr an die Friedensglocke auf dem Platz der Deutschen Einheit. „Kommen Sie reichlich und bringen Sie Kerzen mit“, heißt es weiter in dem Aufruf des Netzwerks und auch, das „Hass und Menschenverachtung in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“.

Vorigen Montag hatte das Bündnis „Dessau Nazifrei“ zu einer Demo vor dem AfD-Büro in Dessau aufgerufen. Am Ende protestierten 200 Dessau am Dessauer Rathaus gegen die Politik der AfD.