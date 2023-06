Bereits zum 12. Mal findet am Sonnabend, 24. Juni, die Dessauer Boxnachmitag statt. Auf Profi-Kämpfe wird verzichtet, der Fokus liegt ganz auf dem Nachwuchs. Wieder am Ring dabei ist Timo Hoffmann.

Zurück zu den Wurzeln - Dessauer Boxnacht lässt vor allem regionale Boxer in den Ring

Dessau/MZ - „Back to the Roots“: Unter diesem Motto findet am Sonnabend, 24. Juni, die Dessauer Boxnacht, ausgerichtet vom PSV 90 Dessau, statt. Die 12. Auflage ist im Paul-Greifzu-Stadion zu erleben. Das Besondere diesmal:

Im Ring wird ausschließlich jungen Talenten eine Bühne geboten. Neben zahlreichen Aufbau- und Amateurkämpfen wird es auch mehrere spannende Titelkämpfe geben, mit dabei ist auch ein Dessauer.