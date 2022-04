Zukunft ist ungewiss - Bleibt im Ice Cottage in Dessau-Nord die Eis-Theke leer?

Inhaberin ist nach zwei Jahren Coronakampf wirtschaftlich am Ende. Wie es in dem gemütlichen Eiscafés weiter geht, ist offen.

Dessau/MZ - Der Frühling steht vor der Tür und damit die Eissaison. Bei Jung und Alt wächst die Lust auf die eiskalte Leckerei. Ob es diese auch im Ice Cottage in der Werderstraße wieder geben wird, ist indes fraglich. „Wir wissen noch nicht, ob wir wieder aufmachen“, redet Inhaberin Heike Möller nicht drumherum. Sie habe das Eiscafé nicht wirtschaftlich betreiben können.

Seit zwei Jahren immer wieder neue Widrigkeiten

Die Corona-Pandemie hat dem jungen Unternehmen von Anfang an schwer zugesetzt. Eröffnet hat Heike Möller ihr Ice Cottage am 7.7.2020. „Wir hatten gedacht, dass dies eine Glückszahl ist“, sagt sie traurig. Zwar habe es damals schon Corona gegeben, „aber da dachten wir noch, dass es in ein paar Monaten vorbei ist“, so Möller. Inzwischen dauert die Pandemie zwei Jahre und ist noch immer nicht vorbei. Die Lebensmittelpreise steigen, Strom und Gas werden ebenfalls teurer.

„Ich weiß heute nicht, zu welchem Preis mein Eislieferant liefert und wie teuer dann eine Kugel sein muss“, nennt Heike Möller eine weitere große Unbekannte. Seit Eröffnung des Cafés gab es immer wieder neue Widrigkeiten, unter normalen Bedingungen lief der Betrieb nie. „Das war uns nicht vergönnt“, stellt Heike Möller enttäuscht fest. Die Auflagen der Stadt, die Außenbestuhlung betreffend, taten ihr Übriges.

Denn für die Bewirtung ihrer Gäste unter den Linden der Humperdinckstraße sollten Möller und Mitarbeiterin Gabi Wöpke ein schwimmendes Podest bauen, um die Bäume zu schützen. Ein hoher Aufwand, der vor allem Geld gekostet hätte. Statt im Schatten zu sitzen, mussten die Gäste auf die genehmigten Sonnenplätze in der Werderstraße und an der Straßenecke vor dem Café ausweichen.

Entscheidung, die das Herz bricht

Im November ging das Ice Cottage in die Winterpause. Heike Möller und Gabi Wöpke suchten sich Jobs, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. „Die können wir nicht wieder aufgeben“, macht Möller deutlich. Ob sie wenigstens an den Wochenenden öffnen, „prüfen wir gerade“. Fakt sei, dass sie nicht wieder in den Vollbetrieb gehen werden. „Es ist eine schwere Entscheidung und bricht mir das Herz“, gesteht Heike Möller ihre innere Zerrissenheit. Es stecke so viel Liebe und Herzblut in dem Café.