Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Dessau-Nord etwa 250 Meter eines Kabels gestohlen. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Ein Spaziergänger habe die Polizei am Sonntag informiert, dass in der Nähe vom „Riekchen“, auf einem Feldweg zwischen Mulde und dem dortigen Damm, ein mutmaßliches Telefonkabel, das in einer Höhe von zwei bis drei Metern an Pfeilern befestigt war, fehle, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Vor Ort stellt Beamte fest, dass unbekannte Täter zwischen Sonnabend, 15 Uhr, und Sonntag gegen 16.45 Uhr das Kabel augenscheinlich in mehrere kleinere Stücke durchtrennt und dann abtransportiert hatten. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf circa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.