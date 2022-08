Zu wenig Wasser und zu viele Schädlinge schmälern Erträge der Landwirte aus Dessau-Roßlau

Auch die Getreideäcker in Dessau-Roßlau sind weitgehend abgeerntet, die Erträge zum Teil aber unterdurchschnittlich. Mais, Kartoffeln und Rüben haben derweil noch Zeit.

Dessau-Roßlau/MZ - „Also Leute, jetzt noch mal eine straffe Tagesleistung im Roggen und dann sind wir mit dem Mähdrusch durch“ - hieß es Ende voriger Woche im Agrarbetrieb Mildensee als Zielvorgabe. „Hätte es am Montag nicht Regen und Gewitter gegeben, wären wir auch Dienstag fertig gewesen“, hat auch Jan-Peter Maas erfahren, dass der schönste Plan platzen kann, wenns auf das Wetter ankommt. So aber musste das spät aber kräftig durchnässte Getreide noch gründlich abtrocknen am Halm, ehe es unter die Mähdrescher-Messer kommt.