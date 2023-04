Dessau/MZ - Wegen zu hoher Temperaturen und einer zu hohen Luftfeuchtigkeit, die im Sommer an besonders heißen Tagen im Gebäude erreicht werden, muss die Klimaanlage im Bauhaus Museum Dessau für eine Million Euro optimiert werden. Das hat Ute König, Pressesprecherin der Stiftung Bauhaus Dessau mitgeteilt. „Die Klimaanlage hat an besonders heißen Tagen von der Kühlung her nicht mehr ausgereicht.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.