Dessau/MZ. - Der Stargast ist da. Bryant Feggins ist in diesen Tagen bereits von sportlichen Weggefährten in Dessau-Roßlau begrüßt worden, dies geht aus einem Facebook-Eintrag des BC Anhalt hervor. Der US-amerikanische Basketballer ist in der Region ein alter Bekannter. In den 90er Jahren war er ein Publikumsmagnet beim damaligen BV Dessau 93 und sorgte für große Begeisterung. Feggins lockte damals mehr als 1.000 Zuschauern zu den Oberligaspielen des Clubs aus der Bauhausstadt.

Ein Zugpferd wird der US-Amerikaner, der nach seiner aktiven Laufbahn in Schweden als Trainer, Motivationsredner und Life Coach arbeitet, sicherlich auch in diesen Tagen in seiner einstigen sportlichen Heimat sein. Ein Wochenende zum Genießen steht den Basketballfans aus der gesamten Region ins Haus. Groß gefeiert wird ein rundes Jubiläum. Das Motto heißt: „30 Jahre Basketball in Dessau“.

Thomas Schaarschmidt hat zum Jubiläum 30 Jahre Basketball ein Buch geschrieben

Ein Rückblick auf die zurückliegenden drei Jahrzehnte der hiesigen Korbjäger steht dabei im Mittelpunkt. Einer der über die zahlreichen Erlebnisse in diesem Zeitraum ein Buch geschrieben hat, ist Thomas Schaarschmidt. Er feierte erst in dieser Woche seinen 50. Geburtstag. Der aus Dessau stammende Schaarschmidt kam Anfang der 90er Jahre über eine Schulliga zum Basketball. Er ist einer der Gründungsmitglieder des BV Dessau 93 und war bis 2024 auch Vorsitzender des Nachfolgevereins BC Anhalt. „Wir haben wirklich wilde Sachen gemacht“, sagt Schaarschmidt, der am Wochenende sein Buch zur Geschichte des Dessauer Basketballs vorstellen wird. Alle Zuhörer dürfen gespannt sein.

Die Buchpräsentation und sein Abschied vom Dessauer Basketball nach mehr als 30 Jahren − Schaarschmidt wohnt mittlerweile in Weimar − nahm der 50-Jährige zum Ausgangspunkt, um dieses Wiedersehenswochenende mit zahlreichen Haudegen von einst in seiner Heimatstadt zu organisieren. „Im Prinzip sind alle Leute eingeladen, die als Spieler, Trainer, Unterstützer und Fans in den zurückliegenden 30 Jahren dabei waren“, sagt Schaarschmidt.

Das Wiedersehenswochenende selbst ist drei geteilt. Es beginnt am Freitagabend mit einer kleinen Welcome-Party im „Café Lily“. Ein erstes entspanntes Wiedersehen. „Stehen, quatschen, trinken“, lautet die Devise. Außerdem können die Interessierte ein Ligaspiel der aktuellen Basketball-Mannschaft des BC Anhalt verfolgen. Die ist ab 20 Uhr in der neuen Sporthalle des Gropius-Gymnasiums Gastgeber in der Landesliga, Staffel 2, für die dritte Vertretung der Sixers aus Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen.

Am Samstag geht es zunächst ebenfalls sportlich zu. Gespielt wird erneut in der Halle des Gropius-Gymnasiums. Dort werden bereits vormittags Begegnungen des aktuellen BC-Nachwuchses ausgetragen.

Alle Gäste des Wiedersehentreffens sind dann am Nachmittag eingeladen, in der Dessauer Sportstätte zum Ball zu greifen und sich körperlich zu betätigen, um ihr Basketball-Können bei einem Turnier nochmals aufblitzen zu lassen. „Das verbindet quasi das Alte mit dem Neuen in der Geschichte des Dessauer Basketballs“, sagt Schaarschmidt. „Gleichzeitig ist es ein Blick in die Zukunft. Wie wird es mit dem Basketball in Dessau-Roßlau weitergehen?“

Als Höhepunkt des Wochenendes gibt es am Samstagabend ab 18 Uhr im Kornhaus eine Veranstaltung mit einem großen Programmteil. Schaarschmidt wird aus seinem Buch lesen, Interviews mit vielen Dessauer Basketballern von einst werden geführt, auf der Bühne gibt es Aufführungen, es kann getanzt werden und dank einer Foto-Box können einmalige Momente festgehalten werden.

200 Ehemalige haben sich für das Wiedersehenstreffen in Dessau angemeldet

Die Resonanz auf das Wiedersehenswochenende der Dessauer Basketballer ist sehr groß. „Angemeldet für die Veranstaltung am Samstagabend sind schon um die 200 Leute“, berichtet Schaarschmidt am Donnerstag. „In den letzten 30 Jahren waren in Dessau-Roßlau aber weit mehr Basketballer aktiv. Deshalb rechne ich noch mit einigen mehr.“