Einblicke in die Darts Lounge Dessau Zittern mit dem „Bully Boy“ - So erlebt Dessau das Finale der Darts-WM in London

Darts wird in Deutschland immer populärer. Bei der WM in London schaut ein Millionen-Publikum zu. Auch in der Dessauer Darts Lounge sitzen ein paar Fans.