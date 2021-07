Zeugin beobachtet Unfall eines Radfahrers - Polizei findet Betrunkenen am Straßenrand

Kochstedt/MZ - Eine aufmerksame Anwohnerin hat am späten Samstagabend der Polizei den Unfall eines Radfahrers in der Hohen Straße in Kochstedt gemeldet. Beamte des Dessauer Reviers fanden ihn dort vor.

Während der Identitätsfeststellung und Befragung nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 2,71 Promille bei dem unverletzten 28-Jährigen. Ein Mediziner überprüfte laut Polizei anschließend das Ergebnis. Der Radfahrer wurde anschließend aus der polizeiliche Maßnahme entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.