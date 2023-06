Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Ein aufmerksamer Autofahrer hat die Polizei auf die Spur eines betrunkenen Verkehrsteilnehmers gebracht. Am Donnerstagnachmittag gegen 14.10 Uhr rief ein 26-jähriger Mann bei der Polizei an und schilderte, dass das Auto vor ihm eine merkwürdige Fahrweise an den Tag legte. Als Polizeibeamte das Fahrzeug in der Altener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, wurde bei dem 51-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach einer Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus nahmen die Beamten dem Mann den Führerschein weg und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.Symbolfoto: Polizei