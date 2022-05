Zeuge hilft Polizei in Dessau: Diebespärchen auf frischer Tat ertappt

Ein Zeuge hat einen Diebstahl in einem Supermarkt in Dessau-Siedlung beobachtet und der Polizei geholfen, die Täter zu stellen.

Dessau/MZ- - Dank eines couragierten Zeugen hat die Polizei am Sonnabend zwei Ladendiebe in Dessau dingfest gemacht. Das Pärchen war bei seiner Tat in einem Supermarkt im Stadtteil Siedlung beobachtet worden. Es hatte Spirituosen und eine Kaffeemaschine im Wert von etwa 400 Euro entwendet. Doch die Polizei konnte die Beiden schnell stellen.

Wie das Polizeirevier in der Wolfgangstraße informiert, hatte der Zeuge am Sonnabend beobachtet, wie der Täter des Duos versuchte, mit einem voll beladenen Einkaufswagen den Markt zu verlassen - ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen. Vor dem Markt wartete die Mittäterin.

Der Zeuge verfolgte daraufhin die Täter bis zum Eintreffen der Polizei. Das Pärchen kam nicht weit und konnte in unmittelbarer Nähe gestellt werden, vermeldet das Polizeirevier am Sonntag. Das Diebesgut konnte dem Supermarkt wieder übergeben werden.

Der Zeuge bekommt von der Polizei viel Lob. Für seine Zivilcourage wird ihm ausdrücklich gedankt.