Das Onkologische Zentrum des Klinikums ist von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden. Es ist neben Magdeburg, Halle und Stendal das vierte im Land. Was das für Krebs-Patienten bedeutet.

Zertifikat zeichnet Onkologisches Zentrum am Städtischen Klinikum Dessau aus

Dessau/MZ. - Krebspatienten am Dessauer Städtischen Klinikum werden nach höchsten internationalen Qualitätsstandards behandelt. Das hat OnkoZert, ein im Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) unabhängig arbeitendes Institut, dem Onkologischen Zentrum (OZ) des Klinikums bestätigt. Mit dieser Erstzertifizierung hat sich Dessau-Roßlau neben Magdeburg, Halle und Stendal als vierter Standort in Sachsen-Anhalt für die flächendeckende und heimatnahe Krebstherapie etabliert.

Glückwünsche erhielt das Klinikum dafür am Dienstag von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne. Sie war nach der auswärtigen Kabinettssitzung in der Dessauer Jugendherberge nach Alten gefahren, um dem Klinikum 1,3 Millionen Euro Corona-Mittel auszureichen (siehe: Rund zwei Millionen Euro für neue Technik). Dass nun aber ein doppelter Anlass zur Freude bestand, davon ist sie überrascht worden, gab die Ministerin gerne zu. „Das zeigt wie qualitativ gut das Dessauer Klinikum aufgestellt ist“, lobte sie.

Alle Mitarbeiter des Klinikums am Erfolg beteiligt

Protagonisten des Erfolgs sind Prof. Dr. Gerhard Behre, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I und Leiter des OZ und seine Mitarbeiter, erklärten Klinikumsverwaltungschef Dr. André Dyrna und der Ärztliche Leiter Dr. Joachim Zagrodnick. Die Grundlage des Erfolgs, so Behre, sei bereits 2011 gelegt worden. Immer mehr Fachgebiete seien dann zum Onkologischen Zentrum hinzugekommen.

„Wir hatten bereits eine Din-Zertifizierung, jetzt haben wir die DKG-Zertifizierung draufsetzen können“, freute er sich. Denn Dessau hat sich laut ihm schon seit Jahren zum „Magnet für Krebspatienten“ aus der Region entwickelt. Möglich machen die gute Behandlung auch alle anderen am Klinikum etablierten Fachbereiche und ihre Mitarbeiter, unterstrich er.

Im vergangenen Jahr wurde am Klinikum bei 766 Patienten die Diagnose Krebs gestellt und sie in den verschiedenen Fachbereichen behandelt. Insgesamt, rechnet Behre hoch, werden im Jahr 4.500 Fälle versorgt. Mit der Zertifizierung wurde dem Onkologischen Zentrum bescheinigt, dass hier alle Qualitätskriterien eingehalten werden, die international Standard sind. Mehr noch.

Studien sprechen von Überlebensvorteil für Patienten, wenn sie an von OnkoZert zertifizierten Zentren behandelt werden

„Studien haben gezeigt, dass Patienten, die in OnkoZert zertifizierten Zentren behandelt werden, einen Überlebensvorteil im zweistelligen Prozentbereich haben“, erklärte er. Patienten hätten die Gewissheit, dass sie in Dessau die individuell bestmögliche Diagnostik, Therapie, Betreuung und Versorgung erhalten. Es würde sichergestellt, dass Patienten in jeder Phase der Erkrankung begleitet werden - nicht nur stationär, sondern auch ambulant, legte die Leitende Oberärztin im OZ, Judith Pannier, dar und verwies auch auf Kooperationen, wie etwa mit dem Hospiz.

Mit dem Onkologischen Zentrum hat OnkoZert auch das Brustkrebs- und Darmkrebszentrum erstzertifiziert. Als nächstes sollen das Gynäkologische und Nierenkrebszentrum geprüft werden. Insgesamt gehören dem großen Onkologischen Zentrum des Klinikums das Brustkrebs-, Hautkrebs-, Darmkrebs- und Prostatakarzinomzentrum, das Zentrum für Hämatologische Neoplasien sowie das Gynäkologische und Nierenkrebszentrum an. Durch die Fusion mit dem früheren Diakonissenkrankenhaus habe das Klinikum sein Spektrum an Krebsbehandlungen erweitern können, verweist Verwaltungschef Dyrna.

Dass die erfolgreiche Zertifizierung Strahlkraft nicht nur auf Patienten haben werde, sondern auch auf die Gewinnung neuer Mitarbeiter, davon geht der Ärztliche Leiter Zagrodnick aus.

Infoveranstaltung für Patienten, Einweiser und Interessierte

Bei einer Informationsveranstaltung für Patienten, Einweiser und Interessierte, stellt sich das Onkologische Zentrum am Sonnabend, 27. April, im Klinikum vor. Von 9 bis 13 Uhr können sich die Teilnehmer unter dem Motto „Wir gegen Krebs“ bei Vorträgen über verschiedene Diagnostik- und Therapieverfahren informieren, sich bei Fachabteilungen über das Behandlungsspektrum schlau machen und sich bei verschiedenen Führungen das Haus und die Räumlichkeiten näher anschauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.