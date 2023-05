Dessaus Botschafterin in Messolongi Zerina Kaps war drei Monate in Griechenland - Was die Fotografin dort erlebte und mit zurückbrachte

Ein Vierteljahr war die Fotografin Zerina Kaps am Golf von Patras und porträtierte und interviewte Menschen zum Thema Freiheit. Weshalb im Juli zwei Ausstellungen aus Dessau in Griechenland zu sehen sind. Und was das Stadtarchiv damit zu tun hat.