Zerbster Brücke in Roßlau in Richtung Dessau gesperrt - Behelfsbrücke wird „angebunden“

Dessau-Roßlau/MZ. - Seit Donnerstag ist die marode Zerbster Brücke in Roßlau in Richtung Dessau gesperrt. Der Verkehr muss sich zwei Tage lang – wie schon länger die Lkw – über Streetz, Mühlstedt und die Streetzer Brücke nach Roßlau und Dessau quälen.

Der Grund für die Sperrung: Die kommunalen Straßen im örtlichen Verlauf der Bundesstraße B184 müssen nun beiderseits der Bahnlinie an die in der Roßlauer Schiffswerft gefertigte und während einer Sperrpause der DB am 24. Mai eingehobenen Behelfsbrücke aus Stahl-Fachwerkscheiben angebunden werden. Am Donnerstag liefen die Asphaltarbeiten auf der südlichen Seite.

Laut ursprünglicher Planung sollte die Behelfsbrücke am 31. Juli für den Verkehr freigegeben werden. Offiziell wurde bis Donnerstagnachmittag zumindest noch nichts anderes verbreitet. Auf MZ-Nachfrage kündigte die Stadtverwaltung jedoch in Kürze eine Pressemitteilung an.

Die zweitägige Teilsperrung der alten Zerbster Brücke wird Sonnabend aufgehoben.